美系外資維持看空半導體產業論調，繼日前示警晶圓代工廠第4季恐遭砍單後，最新報告再度點名台積電兩大客戶蘋果和聯發科下修訂單，預估將衝擊台積電第4季營收僅季增5%，較市場預期10%還要低，並拖累第4季營收下滑，台積電評等維持中立，目標價580元。

美系外資在報告中提到，目前包括電視、個人電腦、智慧型手機、消費型產品的半導體庫存都在增加，晶圓代工廠第4季起恐面臨砍單壓力。

外資表示，近期已看到台積電的智慧機大客戶在削減上一款晶片的庫存，如聯發科已在下修台積電 7 奈米5G晶片投片量，而蘋果也在砍用於iPhone 12的台積電5奈米A14 處理器訂單，不過此舉應是為iPhone 13手機的最新處理器訂單做準備。

外資預估，在客戶訂單減少之下，台積電今年第4季營收僅成長5%，低於先前預期季成長10% 的水準，並進一步侵蝕台積電第 4 季獲利，同時對台積電評價從「毛利率」轉到「周期」 的角度上，維持中立評等，目標價580元。

這份最新報告出爐後，台積電今（17日）早盤股價在平盤附近震盪，盤中多頭點火一度衝上610元，一吐昨天填息後挫跌的怨氣，未料尾盤最後一筆湧現逾2.2萬賣單、成交量高達上百億，股價一口氣砍殺8元，收在600元整數關卡。

事實上，台積電殺尾兇手，應是富時指數季調盤後生效，據以往經驗，追蹤相關指數的被動式基金會在尾盤最後一筆大調整，造成爆量甩尾，影響股價及台股加權指數。不過投資人還是可留意喊空台積電的外資是否出脫股票，還是玩兩面手法，一邊看空一邊壓低吃貨。

(時報資訊)

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