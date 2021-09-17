中租控股旗下馬來西亞仲利成功（Chailease Berjaya Credit Sdn Bhd），17日完成三年期1.2億美元（約合新台幣33.3億元）聯貸簽約，中租控股表示，其所募集資金主要是用以充實營運資金，增加資產規模。

中租控股子公司聯貸案的統籌主辦銀行為兆豐銀行，共同參與包括第一銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行、台新國際商業銀行、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行、華南商業銀行、臺灣中小企業銀行、中國輸出入銀行、台中商業銀行，及上海商業儲蓄銀行新加坡分行等11家金融機構，超額認購為原訂募集金額的213％，最終以1.2億美元簽約，顯見銀行團對仲利成功經營成果的高度肯定，同時也看好新南向商機。

中租控股馬來西亞據點─仲利成功成立於2015年9月，為中租控股與馬來西亞成功集團合資所成立公司，在馬來西亞市場先經營車輛分期業務，依中租資料顯示，該公司在進入馬來西亞市場第一年即獲利，2018年即成為第二大中古車融資公司，擁有超過1,500家經銷商網絡，隨後再跨入重型機車市場，並在2018年並取得貸款執照，以逐步拓展中古車、重型機車與輕型機車，以及企業金融與保險經紀等多元業務。

中租控股馬來西亞據點─仲利成功於馬來西亞吉隆坡設立總部，新山（Johor Baru）與檳城（Penang）分設南、北二家分公司，另於峇株（Batu Pahat）、怡保（Ipoh）、馬六甲（Melaka）、芙蓉（Seremban）與關丹（Kuantan）設置辦事處，且在亞羅士打（Alor Setar）與昔加末（Segamat）設立行動辦事處。今年又在淡馬魯（Temerloh）、實兆遠（Sitiawan）與瓜拉登嘉樓（kuala terengganu）等新設多處行動辦事處，積極開拓馬來西亞版圖，並提供產品與服務。

(時報資訊)

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