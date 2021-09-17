22縣市最新加碼懶人包。(製圖/陳友齡) 中央振興券即將於10/8登場，各縣市爭搶五倍券商機競相加碼，除了抽現金、名車、豪宅等，不少鄉鎮也加碼普發現金，像是新竹橫山鄉、彰化溪州鄉、台東太麻里、花蓮秀林鄉等，在百業蕭條的疫情期間，造福鄉民。

以下為《中時新聞網》整理最新縣市加碼優惠：

●基隆市：尚未宣布

●台北市：

◇透過台北通推出「台北熊好券」

◇「台北熊好券」採數位模式，含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共5種，份數超過100萬份，全整合於「台北通」，須抽獎才能領取。

◇下載台北通APP即可參加票券抽獎，中獎民眾將會在台北通APP票夾中看到自己獲得的數位票券，只要到台北熊好券合作店家消費，點開票券、掃碼店家專屬的活動QR Code，即可線上付券並完成消費折抵

◇9月下旬開放登記再擇期抽獎

◇合作商家在台北市估有近10萬家

◇五倍券綁悠遊付，可獲得「五夠大包」的振興禮包，最高可獲得5000元回饋；綁定北市敬老愛心卡，更可加價購健康防疫家電；綁定悠遊卡也有相關優惠

●新北市：

◇新北加倍券，可以500換1千、1千換2千，甚至最高可以5千換1萬，每種券種限定份數

◇500換1000共計有20萬份、1000換2000有10萬份，而5000換1萬則有1萬份，總計31萬份，最小面額50元

◇5000五倍券換1萬新北加倍券，將在10月20日開放「新北市民」登記換取，除最小面額50元方便買菜、買小吃，適用在新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業，預計有超過1萬6000家業者受惠，但無法用在百貨、商場、超市，市府也推出數位支付送購物金

●桃園市：推出「6＋1」振興計畫。包括：

◇「你吃飯我買單」登錄桃園餐飲發票抽吃飯金，2000內都市府埋單

◇7大藝文場館消費800元送電影票、桃捷買10送3

◇加倍愛桃園抽獎，獲選者Xpark、霧隱城、小人國等7景點也享門票買一送一，買一送一要抽到才有

◇結合22觀光工廠推「加倍購」

◇民眾只要持五倍券至蘆竹區農會消費滿500元，可選擇蘆峰精裝米1包、農會麵2包或6粒裝蛋1盒。消費滿1000元，可選金蘭醬油1罐、蘆峰精裝米1包加上蘆峰紅茶包1盒或燕麥片1罐，2000元以上買越多送越多

◇現有的「桃園好市券」，第3波則將對接中央發行的五倍振興券，研擬以200元五倍券兌換4張100元好市券，面額縮小、金額加倍

◇桃園市政府資訊科技局，搭配中央振興五倍券，推出「數位桃園1000+」振興計畫，綁定市民卡3大數位支付方案，各前1萬名可獲得1000元桃園加碼金，LINE Pay Money甚至多回饋150元

◇「桃園好市乘雙券」，市府撥款1.4億元經費加碼，民眾上網登記可抽籤讓振興券金額變更大，有200元換400元、500元換1000元，1000元換2000元，5000元換1.2萬元，總計將有23.1萬的名額

●新竹縣：

◇擬加碼振興五倍券，可能含抽獎活動，內容研議中。

◇新竹縣配合中央五倍券，推出「今晚住竹縣 現領滿竹券」好康方案

◇新竹首例！橫山鄉加碼每人發防疫紓困金1000元

●新竹市：計畫與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的系列消費活動，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎將獲1輛汽車

●苗栗縣：尚未宣布

●台中市：

◇配合第三屆台中購物節，祭出天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，及最終壓軸千萬好宅，加碼獎項總額逾3億元。

台中市盧秀燕17日宣布加碼3億元抽現金，搶中央振興券商機，引發藍綠議員不同聲音。（盧金足攝） 台中市長盧秀燕打出天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金超級優惠。（盧金足攝） ●南投縣：

◇擬推消費200元，憑發票即可上網登錄，就有機會贏得大獎

◇南投縣觀光處正積極規畫加碼措施，消費200元就可以參加抽獎，初步規畫周周抽10萬元，還有2次加碼最高抽50萬元等獎金。

●彰化縣：

◇縣政府將盤點現有資源，積極研商加碼或優惠方案

◇北斗鎮每人普發500元紓困金計畫

◇溪州鄉公所鄉民普發千元

◇曾發出2000元關懷禮金的大村鄉，也預計11月討論

◇員林市則會加碼，但市長游振雄說，不會普發現金，會用不同方式讓民眾更有感。

22縣市最新加碼懶人包。(製圖/陳友齡) ●雲林縣：

◇規劃10%現金回饋方式來刺激消費，只要來雲林縣消費，憑發票就可在指定地點直接領取10%現金回饋。舉例來說，只要來雲林縣消費500元就可以獲得50元現金回饋，消費1000元就可獲得100元回饋，每人最高可以換回500元的現金回饋

◇消費達一定額度可抽百萬名車

◇ 雲林縣麥寮鄉將發放每人3000元振興金現金，發放日期研議中

●嘉義縣：

◇正研擬相關方案及補助鼓勵在地消費

◇擬推千元Q碰券、團旅1人補助1000元等方案，待議會審議通過，預計11月1日就會實施上路，至少推行到明年2月底。

●嘉義市：

◇加碼普發每人現金2000元

◇普發對象為110年8月24日，含24日當天以前設籍嘉義市民眾，預定10中旬公告，10月下旬至10月底的2天內在投開票所發放。

◇會搭配「2021嘉義市購物節」、「600元嘉遊金」等優惠活動，來拚經濟、搶商機，促使嘉義市產業快速復甦，發放的辦法還在研議中

◇「振興消費券金加碼計畫」是加碼發放每位市民現金2000元，共約5.4億元（含1000萬元行政費）；「產業振興計畫」3150萬元，擬鼓勵市民在地消費滿1000元送100元，最多滿5000元送500元，非市民持500元五倍振興券實體券可兌換1000元「嘉倍金」券到200多家特約商店旅館消費；「團體旅遊振興補助計畫」編列2078萬8000元，擬回饋國旅團體到嘉義市指定景點旅遊，且至少住宿1晚及用餐，每人每次500元，1家旅行社業者最多補助1000人次。

●台南市：

◇搭配購物節抽獎2輛車

◇搭配台南購物節，擬推抽大獎，去年大獎有2戶輕豪宅，今年鎖定1戶3房豪宅，確定座落在永康市的蛋黃區，在20層景觀大樓內的1戶，價值700多萬。

◇只要住宿台南的合法旅宿，即可免費獲得「台南好康券」(為期半年)，除有食、宿、遊、購優惠，還提供大台南公車免費搭乘

●高雄市：

◇推出加碼1000元高雄券，高雄振興方案有4大戰略：「消費落地」、「精準振興」、「數位紙本雙重對接」、「夜市商圈再加碼」，將與業者的加碼方案擴大合作，讓五倍券、高雄券與業者加碼發揮加乘效應，五倍變六倍、優惠再翻倍。

◇高雄券票面人物則是東奧羽球銀牌的世界球后戴資穎

◇市長陳其邁透露，1000元的高雄券是每張50元，攤商比較好用，也能幫到「艱苦人」

◇「夜市商圈再加碼」則是針對全巿49商圈夜市特別發放商圈夜市券。陳其邁臉書還透露，配合活動在高雄消費登錄發票，還可以抽Tesla等大獎。

◇「高雄開就賺」的數位綁定方案，合作業者包含國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行等5家銀行業者，以及LINE Pay、台灣Pay、PChome Pi錢包與一卡通。在高雄消費滿5000元，其中旅宿、餐飲累計超過2500元，就能夠拿到1000元高雄券。

●屏東縣：振興券在屏東消費，帶回的是「5+1好」，好山、好水、好吃、好買、好商品，加碼好心情，「秘密武器」規劃中

●台東縣：

◇尚未宣布

◇太麻里鄉公所發放2000元振興禮金

●花蓮縣：

◇目前正研議振興五倍券配套

◇宜花東3縣合作互惠旅遊方案，花蓮縣政府加碼再推4項觀光振興方案

◇秀林鄉公所預計在明年初放發鄉民每人約3000至5000元不等振興禮金，復甦鄉內經濟。

●宜蘭縣：

◇推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」加碼振興觀光方案

◇分別是「住宿加碼送電子消費抵用券」、「食宿遊購5折起」、「消費滿額抽百萬名車」、「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」及「景區展館門票優惠」

◇住宿加碼送電子消費抵用券：縣政府與在地的合法旅宿業者合作，遊客只要持五倍券在宜蘭入住1晚，將加碼贈送電子消費抵用券最高每房1000元（雙人房500元、四人房1000元），可至縣內配合的觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家折抵消費，讓遊客吃喝玩樂一次滿足。

◇食宿遊購5折起：整合縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家，配合五倍券推出組合優惠，最低可享有5折優惠

◇消費滿額抽百萬名車：規劃串聯縣內旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館家族、餐飲、伴手禮、商圈、夜市小吃等店家，遊客在店家消費，除能享超值優惠，消費達一定額度就可參加百萬名車抽獎活動

◇趣遊宜蘭-團體旅遊補助：邀請團體旅客前往宜蘭指定地點，包含轄內的合法觀光工廠、領有農業主管機關核發許可登記證的休閒農場、夜市以及到轄內原民鄉住宿、DIY體驗、餐食等，至少參與2項並進行2天1夜行程，將補助旅行社每人500元

◇景區展館門票優惠：遊客在宜蘭縣消費，縣轄的風景區將提供門票優惠。

●澎湖縣：普發縣民1000元振興消費禮金

●金門縣：

◇普發5000元紓困金

◇再加發3000元振興券

◇外籍配偶及今年7月20日設籍金門縣者，9月1日起也能申請5000元紓困金

●連江縣：

◇五倍券尚未公布，不過連江縣政府為鼓勵民眾到馬祖旅遊，規畫9月下旬推出「萬人遊馬祖」活動，凡有接種2劑疫苗或入境快篩證明，且有莒光、東引住宿證明者，均贈送馬祖「藍眼淚」高梁酒1瓶，名額1萬人。

◇南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉，每位設籍民眾將普發1000元現金

(時報資訊)