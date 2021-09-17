【時報-台北電】據中國證券網、上海證券報報導，9月17日周五在海南省海口市召開的2021世界新能源汽車大會上，海內外多位大咖以視訊出席，談論新能源汽車的狀態與展望。

大陸全國政協委員、全國政協經濟委員會副主任、工信部原部長苗圩表示，智能網聯汽車的發展不是一蹴而就，真正實現無人駕駛必須以確保安全為前提，但輔助駕駛已在新車型上大量應用。

苗圩也指出，大陸發展仍面臨多重挑戰，尤其是在供應鏈安全穩定、安全、基礎設施等方面仍存在突出問題和發展制約。但在此背景下，他更強調跨行業深度融合發展成為必然趨勢，以產品形態、分工模式的變化，車輛、基礎設施、營運平台之間將智能互聯和互聯共享，達到真正發生革命性變化。

大陸交通運輸部副部長王志清則提到，2025年高速公路快充覆蓋率要達到80%，該部要積極支持新能源汽車智能化和網聯化發展，研究推出綠色發展行動方案和公共領域新能源車營運補助政策。王志清透露，到2025年，大陸公交的新能源車比率要達到72%。而加大高速公路充電服務設施建設，努力實現停車和充電數據的互聯互通。

特斯拉首席執行長伊隆·馬斯克(Elon Musk)通過視頻發言時表示，他觀察到大陸的汽車消費者希望電動車有更多智能網聯功能，大陸的車企在智能電動車上也很有競爭力。對於自駕的未來，馬斯克指出，未來的自動駕駛可以通過視覺神經網絡實現，並且相比普通人駕駛有十倍以上的安全性。

而新能源汽車銷量增加，大陸國家市場監督管理總局副局長甘霖針對消費者的投訴舉報也與日俱增之問題在會上表示，新能源車對消費者的數據歸屬權提出新的挑戰。對於新能源汽車市場，有關部門需要強化事中和事後監管，包容審慎、健全產品質量追溯機制。她還建議，大陸新能源汽車產業要擴大優質、時尚的中高端新能源車型供給，邁向全球新能源汽車價值鏈中高端。

華為智能汽車解決方案BU首席營運官王軍在會上表示，智能電動汽車的黃金時代正在加速到來。他再度重申，「華為不造車，華為幫助車企造好車。」

王軍表示，華為幫助車企造好車主要是兩種模式，首先是Huawei Inside模式，華為與北汽、長安、廣汽三家進行戰略合作，支持它們各自的子品牌，更表示，近期將有多個激動人心的時刻出現，敬請期待；第二種是傳統的零部件供應商模式，華為提供高品質的零部件，服務好車企客戶。

王軍更一步提到，華為將堅定走「平台+生態」戰略，圍繞自動駕駛域平台、座艙域平台和車控域平台，打造三大域的操作系統。他也特別介紹華為的智能車載光技術，並認為未來不排除車內通信系統將從電到光的轉變，圍繞人眼所及之處的場景化需求。

博世(Bosch)集團董事會主席沃爾克馬爾·鄧納爾(Volkmar Denner)在2021世界新能源汽車大會上表示，目前全球都在大力發展電動汽車，相信到2030年全球新能源汽車將佔新車註冊量的40%以上。但並非所有應用都適合電池電動汽車，比如長途汽車和重載運輸卡車。因此，博世集團也在不停探尋電動動力總成的替代方式，大力投資燃料電池動力系統。他更說明，要實現氣候目標，不能只關注新能源汽車，包括基礎設施在內的技術開發和大規模部署需要一些時間。他提到，到2030年，大約60%新註冊車輛可能仍將使用柴油或汽油發動機，因此博世集團還專注於提高柴油或汽油發動機效率和減少燃油車二氧化碳排放的技術。實現零排放出行的路徑必須是技術中立的，包括電池電動動力新系統、燃料電池汽車和先進的內燃機解決方案。（編輯整理：葉時安）

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