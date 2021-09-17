中國經濟體制改革研究會副會長、國民經濟研究所所長樊綱。（中新社） 示意圖／新華社 幾年前以「六個錢包買房」論引發熱議的中國經濟體制改革研究會副會長樊綱，16日在博鰲房地產論壇上說，房地產行業占中國經濟的比重為16.4％，若加上建築業等行業，影響面更廣。在中國國內全部的貸款總額中，與房地產相關的貸款占41％，舉足輕重，因此，房地產市場對宏觀經濟具有重大影響。

樊綱表示，對於房地產行業問題，企業非理性的因素占比較大，「過去企業在市場較好的時候，賺了一些錢，就以為自己可以呼風喚雨，可以用高槓桿進行急速擴張。對市場沒有一種敬畏之心，產生很多問題。」

樊綱指出，按照增加值，房地產行業占中國經濟的比重為16.4％，如果加上建築業、家電等行業，影響面則更廣。在全部的國內貸款總額當中，與房地產、家電、建築相關的貸款占41％，舉足輕重，因此，房地產市場對宏觀經濟具有重大影響。

樊綱稱，企業對市場缺少一種敬畏之心，不切實際的幻想越大，造成的後果可能會越嚴重。因此發現問題就要及早解決，風險造成的影響才會控制在比較小的範圍內。

他提出，要想解決問題，則需要「軟著陸化解風險，增供給抑制房價」。軟著陸不會給其它行業造成太大震動，不會產生過度的調整。

樊綱認為，當房屋價格上漲時迅速控制供給，減少供給側貸款，容易出現兩方面問題，一是減少供給無法抑制價格上漲，二是要思考如何在堅持房住不炒原則的同時解決住房問題。「你不能讓大家都不去發展房地產，住房需求如何滿足，這是我們實際的問題。」

他強調，儘管中國住房自有率一直保持較高水準，但在城市化進程當中，人口遷移會產生相應的遷移性需求。特別是現在到大城市群的遷移性需求，一定是有區域差異，冷熱不均，一定是有的地方價格下降，有的地方價格上漲，怎麼滿足這樣的需求仍然是大陸的問題。

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