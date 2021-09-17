【時報-台北電】陸股三大指數反差大，創指大漲逾1.8%，滬指卻弱勢下跌。煤炭股全線走低，兗州煤業、昊華能源、冀中能源、盤江股份跌停，山煤國際、晉控煤業、平煤股份、潞安環能等跌超9%。
白酒概念午後持續走高，金種子酒此前漲停，貴州茅臺漲近4%，酒鬼酒、山西汾酒跟漲。醫藥醫療股大幅走高，康泰生物、歐普康視、東富龍漲超14%，健帆生物、邁瑞醫療、昊海生科、正海生物等大幅衝高。
盤中，滬指報3597.65點，跌0.26%；深成指報14301.22點，漲0.30%；創業板報3184.35點，漲1.77%。滬深兩市成交額連續第43個交易日超過1萬億元，追平2015年創下的歷史紀錄。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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