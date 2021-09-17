【時報-台北電】陸股三大指數反差大，創指大漲逾1.8%，滬指卻弱勢下跌。煤炭股全線走低，兗州煤業、昊華能源、冀中能源、盤江股份跌停，山煤國際、晉控煤業、平煤股份、潞安環能等跌超9%。

白酒概念午後持續走高，金種子酒此前漲停，貴州茅臺漲近4%，酒鬼酒、山西汾酒跟漲。醫藥醫療股大幅走高，康泰生物、歐普康視、東富龍漲超14%，健帆生物、邁瑞醫療、昊海生科、正海生物等大幅衝高。

盤中，滬指報3597.65點，跌0.26%；深成指報14301.22點，漲0.30%；創業板報3184.35點，漲1.77%。滬深兩市成交額連續第43個交易日超過1萬億元，追平2015年創下的歷史紀錄。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #深滬 #創指 #滬指 #深成指

主要市場指數

紐約道瓊
34751.32 -63.07(0.18%)
05:07
S&P500
4473.75 -6.95(0.16%)
05:07
Nasdaq
15181.92 +20.39(0.13%)
05:16
費半指數
3473.60 +7.84(0.23%)
05:16
日經225
30500.05 +176.71(0.58%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
14:32
香港恆生
24781.87 +114.02(0.46%)
14:41
上證指數
3609.62 +2.53(0.07%)
14:41
深圳成指
14354.72 +96.59(0.68%)
14:41
英國FTSE
7027.48 +10.99(0.16%)
09/16
法國CAC
6622.59 +38.97(0.59%)
00:05
德國DAX
15651.75 +35.75(0.23%)
09/16

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