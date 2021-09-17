【時報記者張漢綺台北報導】康舒(6282)旗下的台康日能於今日舉行62 MWp滯洪池電廠的總啟用儀式，成為目前台灣最大滯洪池水面型光電廠投資商，康舒科技表示，截至110年9月，全台已投資建置容量近150 MWp，而未來3年預計達到建置容量500 MWp目標，使綠能與環境共榮共好。

隨著全球暖化、氣候變遷等現象，如何落實能源轉型成為全球各國的主要課題，為落實能源轉型，達到2025年再生能源發電量占比20%之目標，政府自2016年起以能源治理、節能、電力、新及再生能源與綠能產業，導入產、官、學研與民間團體能力協作產出；2019年經濟部推動「流域綜合治理計畫」滯洪池工程，台糖配合政府政策，無償提供土地設置滯洪池，滯洪池並規劃多目標作為綠能設施使用，釋出共262公頃土地建置10座滯洪池。

康舒科技表示，台康日能引領能源轉型不遺餘力，於各案場建置初期積極與地方政府與民眾溝通、說明以消除民眾疑慮。在規劃建置期間廣納地方意見，適時調整建置方式及太陽能板排佈，由立柱式修改為浮力式工法並縮減部分量體，以避免影響防洪及減少視覺壓迫、同時兼顧地方生態，積極落實本案執行，目前台康日能領導台糖其中5座滯洪池、興建四座電廠發展太陽能綠電，面積130公頃，預計斥資30億元，總建置容量達62 MWp，成為當前台灣最大滯洪池水面型光電廠投資商。

台糖A區滯洪池浮力式太陽能電廠以兼具綠能發電、防洪功能及維持地區自然生態為主要特色，各項設備皆選用台灣生產之優良產品，並以環保、可回收再利用為優先考量，兼具綠能與防洪；此案場區分為嘉義公館、高雄典寶溪D區、嘉義溪墘、彰化萬興四放，四座電廠總計發電建置量62.3MWp，發電電數為(年)82,957,393度，每年可減少的碳排量達43,883噸，並可提供22,817戶一年用電量，為台灣最大滯洪池光電案。

康舒科技以「電源」、「綠能」、「車電」三大主軸為現在及未來的發展方向，其中綠能部份首創導入能源管理系統(EMS)整合完整儲能，快速掌握系統資訊並透過大數據分析有效優化系統功能；並透過雲端電網分散式電廠(VPP)透過「需量調度」快速反應掌握需量、增強多元電力能源調度，同時有效整合多元能源類型。康舒科技透過各項綠能的投資，提供市場潔淨高效的能源。

截至110年9月，康舒科技全台已投資建置容量近150 MWp，中長期康舒創能目標設定為500MWp，除了太陽光電外，亦評估投入生質能循環經濟的領域，因此預計與多個綠電發電平台合作籌組綠電聯盟；再者，為因應近零碳排與碳中和政策，康舒科技也刻正建立金仁寶集團的綠電電力銷售平台，並積極地與多家用電大戶洽談簽約中，而再生能源的蓬勃發展，我們也將積極參與儲能電廠的投資及建置，未來更將以多元化能源發展為目標。

康舒科技表示，公司承諾以追求零污染的決心，將永續發展綠色能源，除太陽能電廠投資外，更同步發展智慧電網、儲能系統等能源解決方案，以期發展成為能源聚合電力服務公司的角色。

(時報資訊)

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