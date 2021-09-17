【時報-台北電】凱勝綠能(2246)為充實營運資金，董事會決議現增1000萬股，每股面額10元，暫定發行價格每股20.5元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#凱勝綠能 #興櫃

個股觀測

優良
持平
注意

延伸閱讀