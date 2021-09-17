【時報記者任珮云台北報導】根據最新美銀美林股票型經理人調查顯示，9月經理人最擁擠交易排序依次為：做多科技占比40%，做多ESG占比22%，放空中國股市占比15%，做多比特幣占比11%。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，科技股經調整後評價已更為合理，儘管利率上升，隨著經濟前景的改善，企業可能增加對科技的投資，展望未來十年，在國家安全及經濟考量的推動下，預估所有經濟領域，包括私部門及公部門，均將對創新進行大量投資，包括5G、自動化、機器學習，機器人技術的整合可望提高生產力。數位化需求增加，可望帶動新一波科技投資的浪潮，看好數位轉型仍處於早期階段，未來數年將強勁增長，現階段透過人工智慧、雲端運算、電子商務、數位支付、5G等股票來參與數位轉型趨勢下的成長機會。

9月經理人最擁擠交易排名第三為放空中國股市。受天候與疫情影響、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮、反壟斷監管政策等多項因素影響，近期中國經濟數據已顯露疲軟跡象，增加放空陸股誘因。但富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺評估，官方可望透過加快地方政府專項債券發行等較為寬鬆的財政政策，以及微調貨幣政策支持經濟表現，抵減上述負面因素之影響，預期應有助提振市場信心。

雖然難以預期的政策變化可能會對中國市場投資帶來不確定性，加劇市場波動與風險溢酬。但黎邁祺評估這種偏差是短暫的，因為股價主要是由企業透過營收來維持其獲利的能力所驅動，預期中國股市仍能為長期投資人提供不錯的投資機會，包含受益於創新、科技與消費成長等投資主題。中國確實是個難以駕馭的市場，唯有精選持股並具備耐心，願意忽視短期頭條新聞市場雜訊的投資人，能夠獲得較佳回報。

(時報資訊)