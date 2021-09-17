繼行政院公布推出振興五倍券後，文化部今（17）日宣布藝FUN券將再次發行，每份維持600元，份數提升至300萬份，獲行政院同意編列16億元特別預算及文化部自籌經費，同樣數位、紙本併行發行，這次將在行政院共通平台進行抽籤，登記一次、最高抽四次，四周期間讓大家有機會抽中想要的加碼券。

藝FUN券除了可以在全國超過1萬家以上的藝文場所，看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。今年為了因應多變的疫情，售票型的線上展演活動也納入藝FUN券適用範圍。此外，「藝FUN NEXT APP」也將設立店家優惠專區，鼓勵藝文業者搭配五倍券及藝FUN券的發行，加碼提供優惠配套措施。

今日「藝FUN券NEXT TO GO」線上啟動記者會，由文化部政務次長李靜慧、國家兩廳院總監劉怡汝、威秀影城董事長吳明憲、許朝宗陶瓷藝術館負責人許朝宗、台灣獨立書店文化協會創辦人陳隆昊、財團法人新故鄉文教基金會董事長廖嘉展等各界代表，邀請大眾共同支持全國超過1萬家藝文店家。

文化部表示，去年藝FUN券領券率及使用率都超過9成，成功促進消費人潮回流。今年除持續推出「藝文紓困4.0」及「積極性藝文紓困補助」，也極力向行政院爭取，獲行政院同意編列16億元特別預算及文化部自籌經費，加碼發行300萬份藝FUN券。

300萬份藝FUN券包含240萬份數位券、60萬份紙本券，符合振興五倍券領取資格者，包含本國國民、領有居留證之外籍配偶、新住民及持外交官員證者等皆可參加登記抽籤；紙本券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。

文化部指出，數位券及紙本券只能擇一登記，自9月22日起，符合資格者，可至振興五倍券共通平台點選加碼券登記，完成身份驗證後，選擇藝FUN券數位券或紙本券。此外，特別開放紙本券自10月1日起，每日上午9點至晚上9點，可持健保卡至四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）事務機插卡登記。文化部特別提醒，數位券限一人以一個身分證號綁定一支手機號碼登記。

配合行政院整體規劃，今年將分四梯次辦理藝FUN券抽籤，分別為10月13日、20日、27日及11月3日，每週三下午3：30抽籤，每次抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，合計75萬份，中籤者名單將於隔天上午8：30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。為了一掃去年「1、2、6」遺憾，這次每人最高有四次抽籤機會，只要登記一次，未抽中的將順延至下一次，直到四次抽籤結束，所以越早登記機會越大。

文化部說明，數位藝FUN券中籤者，可自10月20日起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

(時報資訊)