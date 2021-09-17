兩年一度的全國運動會10月16～21日即將於新北市登場，今年共有35項競賽項目，分布於新北市40個競賽場館出賽，新北市體育處為讓選手們免去舟車勞頓的辛勞，特別邀請和泰集團yoxi擔任本次全運會指定接駁車隊。

yoxi除了協助擔當各縣市首長、競賽委員們在場館間的移動接駁車隊外，為使全運會選手們能安心、舒適的在各個場館間移動，特別為每位參賽選手準備了專屬的乘車優惠，yoxi希望透過專業的車隊服務，成為他們的最佳應援後盾，讓選手們在往返競賽場館過程中，可以無後顧之憂的專注在運動場上的表現，以最佳狀態迎戰。

為提供現場觀賽、加油的民眾體驗yoxi優質乘車服務，部分場館將安排yoxi司機在現場排班，有需求民眾可逕自前往yoxi招呼站搭乘；此外，賽事期間（10月2～21日）下載並註冊為yoxi會員，使用APP叫車並輸入「yoxi全運會」，即可享有四趟搭車八五折優惠（單趟最高折抵70元）。

和泰汽車管理本部本部長劉松山本表示，yoxi自去年成立後積極尋找各項運動賽事贊助合作，全國運動會可以說是國內的小奧運，全台最優秀的選手都共同來參賽，這次很高興能成為110新北全運會獨家派車的合作夥伴。

劉松山指出，yoxi派遣車隊目前主要服務範圍為雙北、桃園及高雄，司機數達3,500位，yoxi app累計下載數已突破50萬次，年底前可完成包含台中、台南等六都開台，未來車隊的乘車派遣服務擴及全台後，也希望能有更多的機會與這樣大型的賽事合作，服務更多運動選手。

(時報資訊)