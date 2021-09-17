【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數211.31點，漲1.70點；總計418家漲、245家跌、104家持平；委買3577643張、委賣2005997張；總成交值688.82億元。

(時報資訊)

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