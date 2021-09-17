【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17276.79點，跌1.91點；總計512家漲、368家跌、122家持平；委買16687421張、委賣10797793張；總成交值3107.37億元。

(時報資訊)

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