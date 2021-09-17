澎湃新聞日報導，大陸《21世紀經濟報導》、浦發銀行聯合主辦2021年中國資產管理年會17日在上海舉行。中國證監會前主席肖鋼在年會發表「如何健全長期投資者制度，增強資本市場財富管理功能」主題演講指出，大陸當前房地產占比過高，金融資產占比偏低。

肖鋼表示，目前大陸居民財富管理需求旺盛，但居民財富結構不盡合理，房地產占比過高，金融資產占比偏低。在金融資產中，現金、存款等占比較高，股票、債券、基金、保險等資產占比較低。從財富管理機構的資產配置來看，固定收益類產品和非標投資占比較高，而權益類的產品投資占比很有限。

肖鋼提出，長期投資者是資本市場長期穩定發展的關鍵因素，培育壯大資產管理機構的力量，大力發展權益類的基金產品，持續推進各類中長期資金配置資本市場，是增強資本市場財富管理能力的一個重點任務。

如何構建營造長期資金「願意來，留得住」的市場環境？肖鋼認為可以採取三大方面的措施來促進長期投資者制度的建設。

肖鋼說，首先，堅持市場化、法治化、國際化的改革趨向，加大市場各項基礎制度建設和實施力度，全面推進資本市場的改革開放，貫徹落實「建制度、不干預、零容忍」的方針。

肖鋼稱，其次，實施政策傾斜和引導。為鼓勵發展天使投資和風險投資，對於投資早期科創企業和小企業股權的進一步給予稅收的優惠，對於風投出資的科創企業和小企業，建議政府部門可提供一定額度的貸款擔保或貼息，以增加扶持的力度。

對於在二級市場真正秉承價值投資理念採取長期策略的機構投資者，應當實行一些差異化政策，使其在發行詢價、定價、配售過程當中發揮更大的作用，獲得更多的機會，並承擔相應的責任。同時要實施鼓勵長期投資的會計、審計、財稅等等，使長期投資者真正有用武之地。

肖鋼表示，最後，加快資管行業的轉型發展。目前資管機構普遍面臨資金來源短缺化的壓力，前因是多方面的，其中對市場管理人的信任不夠是一個重要前因。資管機構最重要的是堅持「受人之託，代客理財」的信譽運營，受託人必須忠於受託目的和受益人的利益，具備相應的能力，忠實履職、勤勉盡責。要把「客戶信任、機構的品牌信譽」作為資管行業賴以生存的生命線。

(時報資訊)