【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數211.12點，漲1.51點；總計375家漲、273家跌、111家持平；委買6750628張、委賣4430221張；總成交值562.07億元。

(時報資訊)

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