【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17363.33點，漲84.63點；總計488家漲、371家跌、134家持平；委買27672089張、委賣19422303張；總成交值2193.56億元。

(時報資訊)

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