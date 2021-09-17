【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光局今（17）日舉行「國旅券」振興推廣宣傳記者會，宣布將以數位方式發行120萬份國旅券，使用期限為11月至明年4月底，將自10月12日起連4周每周二上午抽出30萬份，民眾只要在數位綁定或預約振興五倍券時加碼勾選登記抽國旅券即可參與。

交通部次長陳彥伯指出，交通部為協助振興發展觀光旅遊業，配合行政院發放振興五倍券加碼推出面額1000元的國旅券，為各部會加碼券中面額最高，盼透過國旅券整合食、宿、遊、購、行及相關部會振興措施，引導並帶動民眾旅遊消費。

觀光局說明，國旅券為一次使用不找零，可用於折抵在旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及溫泉標章業者等申請審核通過合作店家的旅遊商品消費，盼產生消費擴散效果，加速復甦國內觀光旅遊市場、擴大振興五倍券效益。

觀光局表示，國旅券以數位方式發行120萬份，民眾22日起於振興五倍券平台上線開放數位綁定時，只要一併登記參加國旅券抽籤即有機會抽中，且越早登記抽籤機會越多，10月8日前完成就有4次抽籤機會，最遲需在10月29日前登記、參與11月2日抽籤。

觀光局將自10月12日起的每周二上午，連4周每周抽出30萬份國旅券，幸運中籤者會在當日下午公告於振興五倍券平台網站及發送簡訊通知，收到簡訊通知3日後即可於「國旅券」抵用平台（https://1000.taiwan.net.tw/）領取1000元的QR code。

觀光局鼓勵業者發揮創意端出最優質產品，善用振興五倍券及國旅券誘因推出各項加碼，全力吸引民眾出遊。同時，亦將蒐集業者優惠資訊及國旅券相關消息，於國旅券抵用平台及觀光局行政資訊網「國旅券專區」露出，民眾若有相關問題可撥打0800-211734洽詢。

(時報資訊)