大陸南向資金雖然暫停，但港股連4跌，共計逾千五點後，17日早段開低走高。恒指17日開盤跌78點，跌幅一度擴大至243點，低見24,424點，再創2020年11月2日以來新低，隨後掉頭回升，曾漲176點，高見24,843。
香港信報報導，恒指17日中午收報24,765點，升97點，漲幅為0.4％。國指收報8,885，升79點，漲幅為0.9％。恒生科指收報6,415，升182點，漲幅為2.9％，成交額為737.7億港元。
個股方面，騰訊是交投最旺個股，股價半日漲2.2％，報461港元，成交額為51.5億港元。平保大跌7.4％，為表現最差恒指成份股。阿里健康漲6.3％，跑贏一眾藍籌。
(時報資訊)
34751.32
-63.07(0.18%)
05:07
4473.75
-6.95(0.16%)
05:07
15181.92
+20.39(0.13%)
05:16
3473.60
+7.84(0.23%)
05:16
30500.05
+176.71(0.58%)
14:15
3140.51
+10.42(0.33%)
14:32
24781.87
+114.02(0.46%)
14:41
3609.62
+2.53(0.07%)
14:41
14354.72
+96.59(0.68%)
14:41
7027.48
+10.99(0.16%)
09/16
6622.59
+38.97(0.59%)
00:05
15651.75
+35.75(0.23%)
09/16