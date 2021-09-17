大陸南向資金雖然暫停，但港股連4跌，共計逾千五點後，17日早段開低走高。恒指17日開盤跌78點，跌幅一度擴大至243點，低見24,424點，再創2020年11月2日以來新低，隨後掉頭回升，曾漲176點，高見24,843。

香港信報報導，恒指17日中午收報24,765點，升97點，漲幅為0.4％。國指收報8,885，升79點，漲幅為0.9％。恒生科指收報6,415，升182點，漲幅為2.9％，成交額為737.7億港元。

個股方面，騰訊是交投最旺個股，股價半日漲2.2％，報461港元，成交額為51.5億港元。平保大跌7.4％，為表現最差恒指成份股。阿里健康漲6.3％，跑贏一眾藍籌。

(時報資訊)

#恒指

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