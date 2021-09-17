【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技股帶領下，17日韓股開低走高，目前在3,135.07點，漲4.98點或0.16%。同時，韓元走弱，公債殖利率則上升。

　三星電子與SK海力士分別漲1.05%與2.4%，Naver也漲0.25%。

　17日首次掛牌交易的現代重工，在法人捧場買進下，股價一度大漲85%。

　20日至23日，適逢中秋佳節韓國金融市場將休市3天。

　一美元可兌換1,177.1韓元，韓元貶0.45%。

　韓國3年期公債殖利率上升2.7個基本點至1.537%，而10年期的也升4.7個基本點至2.090%。

(時報資訊)

主要市場指數

紐約道瓊
34751.32 -63.07(0.18%)
05:07
S&P500
4473.75 -6.95(0.16%)
05:07
Nasdaq
15181.92 +20.39(0.13%)
05:16
費半指數
3473.60 +7.84(0.23%)
05:16
日經225
30500.05 +176.71(0.58%)
14:15
南韓KOSPI
3140.51 +10.42(0.33%)
14:32
香港恆生
24781.87 +114.02(0.46%)
14:41
上證指數
3609.62 +2.53(0.07%)
14:41
深圳成指
14354.72 +96.59(0.68%)
14:41
英國FTSE
7027.48 +10.99(0.16%)
09/16
法國CAC
6622.59 +38.97(0.59%)
00:05
德國DAX
15651.75 +35.75(0.23%)
09/16