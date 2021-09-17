本土連鎖餐飲品牌路易莎咖啡今(17日)以118元登錄興櫃，掛牌首日即飆漲至209元，引發網友熱議，有網友表示，「前面藏壽司 鍋貼 殷鑑不遠」、「八方雲集完美示範過一次了」、「之前那啥壽司 還不是一路飆 結果如何大家都知道」、「歷史一直重演 韭菜割不完」，甚至有網友留言「等著看最新韭菜口味咖啡」，但也有網友認為，滿街路易莎還都滿滿的人，也有的表示要買一張來湊熱鬧。

路易莎咖啡今日開盤以132元開出，開盤不到10分鐘即飆上200元大關，最高來到209元，1張有超過9萬元的價差，也較掛牌價上漲逾77%，上演蜜月行情，在目前餐飲股中股價僅次於瓦城。

路易莎去年合併營收19.77億元，年增30.32%，毛利率52.64%，EPS達9.29元，近幾年快速展店，目前全台門市已突破500間。

PTT股板自路易莎咖啡登錄興櫃前即熱烈討論118元的價格能不能買，網友最擔心的莫過於像之前八方雲集上市沒幾天便跌破承銷價，反而賠本，因此有不少網友提醒不要忘了過去壽司、水餃殷鑑不遠，現在換咖啡，就有網友留言表示「等著看最新韭菜口味咖啡」。

對於路易莎咖啡股價飆上200元，不少網友留言「興櫃第一天而已 鍋貼第一天也很強阿..」、「第一天沒拉才奇怪」，也有網友說「鍋貼當初也拉到250 興櫃而已手腳太多」、「上市才是考驗」，也有網友表示要捧場「買個一張來湊湊熱鬧」。

網友也分享路易莎咖啡的消費經驗，「路易莎飲料一杯40就可以坐一天還有充電、wifi」、「老人去85庹Ｃ 沒錢的去路易莎 文青去星巴克」、「路易莎主打學生跟保險房仲業務啊」，也有網友說紅茶、奶茶好喝，還有內科的網友指上班時間一堆人龜在路易莎炒股，所以是「炒股概念股」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意