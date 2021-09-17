全臺首座5G、智慧物聯網、開放式沉浸展演空間「Metro Lab群創魔幻展演 西門一號」，正式公開亮相！臺北捷運與面板大廠群創光電首度重磅合作的科技創新實驗案「Metro Lab」，即日起在西門地下街正式啟用。延伸拼接8K影音牆、小間距絢爛影音方柱、5G高頻寬，還有劇院級互動投影等前瞻科技，是北捷第一個開放式、沉浸體驗展演空間，將是未來YouTuber影音直播、互動手遊競賽、動漫基地科技展演場域。

臺北市政府副市長彭振聲出席17日揭幕典禮指出，「Metro Lab群創魔幻展演 西門一號」是結合5G、智慧物聯網的開放式沉浸展演空間。迎接5G浪潮，臺北市政府積極加速建置5G智慧城市硬體建設，透過設置5G專網和開放實證場域，協助產業創新應用。彭振聲表示，日本JR線軌道車站為知名動漫品牌活動舞臺，更是人潮帶動商機的成功案例，北捷利用車站空間，與科技大廠「群創光電」合作，打造國內軌道業首座「Metro Lab」顯示科技創新實驗室；以科技舞臺座落至地下街，延伸綿密的西門町與中華路人潮網絡，實現「車站-地下街-百貨」創新商業模式。尤其西門町是台北年輕人娛樂休閒、街頭表演最發達的場域，未來燈會、動漫、手遊快閃等活動，將可延伸至西門地下街，成為年輕人新的打卡點。

典禮現場，特別推出中光電智能雲服(CiCS)精心製作的「Beyond Time 跨越時空」沉浸互動裝置藝術展演，融合5G、智慧物聯網(AIoT)的商用顯示器(PID)，將40、50年代的風華台北與2100年科技台北，透過視覺之美，巧妙轉換時空、穿越古今。

臺北捷運公司總經理黃清信表示，北捷近年來致力數位轉型與科技創新服務，「Metro Lab」是繼5月間開幕的忠孝復興站「Metro Corner」之後，再度與科技產業公司共同合作，將車站空間打造成科技場域的代表作，透過積極導入科技商業模式，力求商業極大化，開創北捷生活事業。

西門地下街實驗場域最大亮點「Metro Lab」，擁有32:9 無限拼接8K影音牆，寬13公尺、高3公尺的超寬螢幕影音震撼，加上中華電信5G高頻寬，堪稱全臺第一個5G專網展演場域，成為Youtuber直播攝影棚首選。

黃清信強調，北捷目前已跨足飲食、購物等多元面向，以創新提案機制，導入創新商業模式，驗證捷運旅客或民眾對於所提供服務的接受程度，做為後續可行商業模式發展。因應數位科技發展日新月異，車站廣告亦逐漸從傳統平面朝向數位化發展，讓更多創意廣告進入每日百萬人流的捷運車站。

北捷目前共有131座車站遍及大臺北地區，利用捷運人流及車站場域優勢，透過建立臺北捷運會員體系建立電商平臺，結合網路與實體商家，提供旅客生活所需的相關服務。

(時報資訊)

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