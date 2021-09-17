【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據美國財政部周四公布的數據，7月份外國投資人持有美國公債規模連續第4個月增加，並創下歷史新高。

數據顯示，7月份外國投資人持有之美國公債規模達到7.54兆美元，較6月的7.50兆美元進一步增加。

道明證券（TD Securities）資深美國利率策略師Gennadiy Goldberg表示，這肯定是歷史上非常重要的一個月。全球利率普遍很低是主要因素之一。儘管美國債息也不高，但仍高於其他許多主要國家的政府公債殖利率，使美國公債對外國投資人而言更具吸引力。

該分析師表示，美國7月債息大幅下滑，數據顯示至少部分是受到外國投資人追捧美債所推動。

美國10年期指標公債殖利率在7月初為1.4680%，到了7月底已經下跌約24個基點，跌到1.2256%。

整體而言，7月份外國投資人對美國長期和短期證券的淨買進金額達到1260億美元，遠高於6月份經修正後的淨流入320億美元。

7月份外國投資人購買美國公債達102億美元，為連續第二個月呈現淨流入。美國公債5月份的資金外流則創下2020年4月來新高。

日本仍然是美國最大的外國債主，截至7月淨持有1.31兆美元美國公債，較6月的1.28兆美元增加。

中國持有的美國公債規模擴大至1.07兆美元，為5個月來首見增長。

此外，外國投資人在過去12個月裡有10個月買超美國股票，但在7月份則賣超美股343.1億美元，創下至少4年來的單月新高紀錄。

(時報資訊)