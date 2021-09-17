【時報記者任珮云台北報導】台股大盤量縮，集團季底作帳股登場！大同集團今天在母公司大同(2371)亮燈漲停帶動下，精英(2331)、大世科(8099)及福華(8085)等聯袂登高，成為台股大盤量縮整理期中，股價表現最強勁的集團股。

大同母公司旗下尚志資產每季固定挹注母公司獲利，3Q再貢獻逾5億元；而精英8月營收近30億元，比母公司大同營收還高，月增和年增都超過3成。

精英電腦（2331）8個月營收為191.4億元，年增16%，今年業績目標上看300億元以上，公司積極提升非電腦產品營收比重，包括電動車的IT設備與後台雲端管理系統、充電樁、儲能設備以及呼吸器等，預期非PC類的產品今年營收占比上看10%至15%，進一步提升毛利率。

精英股東會後董事改選，推派董事長由鍾依文接任，許志宏回鍋擔任精英總經理，許志宏曾任Dell戴爾電腦全球先進品質工程負責人、廣達電腦上海營運負責人及歐洲區總經理、精英電腦執行長、Bitland Information Technology寶龍達總裁、M+W集團資深副總裁等。據了解，精英主要客戶有兩大PC品牌（宏碁、聯想）及英特爾，聯想約貢獻精英營收20~25％業績，宏碁則是精英最大金雞母，佔精英營收約25～30%比例，英特爾則約佔5~10%。在今年新董總上任後，客戶的營收貢獻比調整仍有待觀察。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意