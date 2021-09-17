【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數210.93點，漲1.32點；總計380家漲、251家跌、108家持平；委買5964515張、委賣3837166張；總成交值405.32億元。

(時報資訊)

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