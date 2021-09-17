【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17380.42點，漲101.72點；總計500家漲、356家跌、124家持平；委買25195988張、委賣17185838張；總成交值1779.51億元。

(時報資訊)

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