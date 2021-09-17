康舒旗下台康日能宣布，位於嘉義溪墘的第四座台糖滯洪池浮力式太陽能發電廠啟用，金仁寶集團董事長許勝雄、康舒董事長許介立到場參與啟用儀式。康舒表示，台康擁有的四座滯洪池太陽能總建置容量達62MWp，成為目前台灣最大滯洪池水面型光電廠投資商，四座電廠合計每年約可帶來4.2億元營收、年發電量約8300萬度，位於雲林古坑的第五座正準備興建。

康舒表示，2019年經濟部推動「流域綜合治理計畫」滯洪池工程，台糖配合政府政策，無償提供土地設置滯洪池並規劃多目標作為綠能設施使用，釋出共262公頃土地建置10座滯洪池，台康日能將其中5座滯洪池興建為四座電廠、發展太陽能，面積總計為130公頃，總投資金額約近30億元，總建置容量達62 MWp，成為目前台灣最大滯洪池水面型光電廠投資商。

康舒表示，台康日能於各案場建置初期與地方政府與民眾溝通，在規劃建置期間廣納地方意見，適時調整建置方式及太陽能板排佈，由立柱式修改為浮力式工法並縮減部分量體，以避免影響防洪及減少視覺壓迫、同時兼顧地方生態，繼嘉義縣中埔鄉公館滯洪池於2020年啟用之後，台康日能今日於嘉義溪墘舉行62 MWp滯洪池電廠的總啟用儀式。

台康日能表示，台糖A區滯洪池場區分為嘉義公館、高雄典寶溪D區、嘉義溪墘、彰化萬興四處，四座電廠總計發電建置量62.3MWp，發電電數為（年）82,957,393 度，每年可減少的碳排量達43,883噸，並可提供22,817戶一年用電量，為台灣最大滯洪池光電案。

台康日能指出，「浮力式光電系統」設計，優點是可隨水位變化自行調節，且能移動清淤，不影響滯洪池既有的防洪作用，更兼顧綠電效益與環境生態保護，耐風設計的浮台，結構強度能度過颱風季，設備使用環保無毒材料，具可回收及可回復性，並力求落實綠能環保科技的同時兼顧休閒遊憩。

康舒科截至110年9月，全台已投資建置綠能容量近150MWp，未來三年預計達到建置容量500MWp目標，中長期康舒創能的目標設定為500MWp，除了太陽光電外，亦評估投入生質能循環經濟的領域，因此預計與多個綠電發電平台合作籌組綠電聯盟。

為因應近零碳排與碳中和政策，康舒表示，刻正建立金仁寶集團的綠電電力銷售平台，積極地與多家用電大戶洽談簽約中，並積極參與儲能電廠的投資及建置，為政府非核家園的願景貢獻棉薄之力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意