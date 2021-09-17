強強聯手，漢翔17日宣布與全世界發動機製造大廠勞斯萊斯（Rolls-Royce）合作，再度創下新的里程碑！由漢翔負責承製核心零組件的勞斯萊斯Pearl 700 Advance 2發動機，搭載在灣流（Gulfstream）新世代商務機G700上，灣流美國總部日前試飛新機成功。勞斯萊斯預告，自2022年起，Pearl 700 Advance 2發動機需求，將可望呈現倍數成長，也期待與漢翔攜手擴大合作，共創發動機產業新高峰。

勞斯萊斯亞太區供應鏈管理執行長 Christopher Greave特別來信給漢翔表示，此次試飛成功，除肯定漢翔的技術外，也讚許長久以來的努力，使雙方合作，得以屢屢有亮眼的成果。

面對日益競爭激烈的民用航空市場，勞斯萊斯公司2019年首次測試Pearl 700發動機後，立即展開性能提升計畫（Advance 2），而漢翔2019年擴建機匣四廠，專門製造Pearl 700發動機的零組件，2020年配合客戶的性能提升計畫，緊急啟動同步開發工程，導入相關新構型零件研發製作，最後如期如質滿足勞斯萊斯發動機性能提升計畫測試需求。

此外，勞斯萊斯也預告自2022年起，Pearl 700 Advance 2發動機需求，將可望呈現倍數成長，也期待與漢翔公司攜手擴大合作，共創發動機產業新高峰。據了解，勞斯萊斯公司為全球發動機產業領導者之一，而灣流公司亦是國際知名商務機製造商。

漢翔自2009年始，成為勞斯萊斯的策略夥伴，雙方在2016年簽訂Pearl 700發動機的同步工程開發合約，漢翔主要承製該款發動機核心零組件，包含前段壓縮機匣與多項燃燒段零組件，其中，雖燃燒筒具有科技機敏性，但勞斯萊斯依然選擇與漢翔合作，目前為歐洲以外的唯一供應商，可見漢翔的技術能力與保護客戶的商業機密，作為深受國際大廠肯定。

漢翔的發動機客戶，除英國Rolls-Royce外，涵蓋全球五大發動機大廠，同時為美國奇異（GE）、漢威聯合（Honeywell）、普惠（Pratt&Whitney），及法國斯奈克瑪（Snecma）公司提供優良產品與服務。

漢翔近年配合公司營運發展計畫，將陸續擴增廠區，目前已選定原址附近約25公頃土地擴大發展「漢翔發動機科技產業園區」的長期計畫，日前舉辦環評說明會，近距離與地方鄰里鄉民溝通，解決居民的疑問，進一步獲得支持，希冀藉由新廠區的建設，活化地方經濟，創造就業機會，藉以帶動航空產業的發展。

(時報資訊)

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