國內大型電商業者PChome網路家庭今（17日）停牌一天，預計在晚上6點召開重大訊息記者會，市場傳出可能與集團內部資源整合或引進策略合作夥伴有關，消息一出引起網友們熱議，有內行網友從網家近期股價推估是利多消息，甚至猜測是要與國外大型電商業者合作，「上禮拜漲那一波露餡了嗎？」、「前幾天有漲，是內褲線？」

PChome網家集團近期內部異動頻傳，6日公告子公司國際連總經理改由謝孟勳擔任，9日再代子公司拍付公告，使用自有資金1.14億元投資電子支付公司，以拓展電子支付發展，15日網家再宣布由曾經擔任交友軟體Grindr總裁的陳俊仰擔任技術長與副總經理工作。

網家異動頻頻，如今又傳出整併及策略結盟的相關傳聞，引起PTT網友熱議，有內行人從近期網家的股價及籌碼推測，可能釋出利多訊息，「看籌碼就知道， 台灣亞馬遜要放大利多了」、「結果前幾天噴噴是有內褲線？」、「上禮拜漲那一波露餡了嗎？」、「前幾天有漲，是內褲線？」、「前面的紅k，多單突增，當然是重大利多」、「如果要被併，下禮拜先連漲3根。」

此外，網友也猜測可能是要跟國外的電商業者亞馬遜或韓國電商巨頭coupang合作，「如果是跟亞馬遜就好笑了」、「希望是被亞馬遜收購」、「亞馬遜要來台了嗎讚讚」、「還是韓國那間coupang，不是說要搶亞洲市場」、「韓國coupang？」、「猜Coupang，第一海外市場包括台灣」、「coupang最近挖很多熊貓要建散倉。」

網家上周5個交易日累積漲幅逾11%，最高價曾衝上126.5元，是1個多月來的新高，但網家本周未能延續漲勢，4天有3天收跌、1天收平盤，昨（16日）收在115元，下跌2元（或2.13%）。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意