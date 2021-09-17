逢年過節許多人會有送禮的習慣，不過，送禮也是一門大學問，如何送出一個既能表達你的心意，又不影響雙方運勢發展的禮物呢？運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，送禮時一定不能送錢包、枕頭、財神、魚缸，否則將會損害財運，因此千萬要避免。

▍1.錢包

從命理角度來看，錢包是隨身攜帶的一個小財庫，和自己的財運息息相關，如果將錢包當做禮物送給別人，就等於把自己的財庫送了出去，財運自然會越來越差，賺錢變得不順遂，也難以累積財富。

▍2.枕頭

我們經常說「高枕無憂」，枕頭是每個人生活中的必需品，不可以隨便送別人，否則意味著你將自己的好運全都送出去了，運勢將會因此一路下滑，難以挽回。不過夫妻之間送枕頭則不會影響運勢，是例外狀況。

▍3.財神

財神是掌管一個人正財運、偏財運的神明，所以一旦將財神的神像、首飾、裝飾品送給他人，就代表著將自己的財運送走，同時，收禮者的財運也將會遭到損害，很有可能會遭遇財務危機，為了金錢著急煩惱。

▍4.魚缸

有些人喜歡養魚，朋友之間也會互相贈送魚缸，卻不知道魚缸對運勢的影響有多大。從命理角度來看，養魚是能夠催旺財運的，而魚缸的大小、形狀最好與自身的命理互相搭配，如果送了不對的魚缸，反而會壞了風水，導致對方的財運暴跌，離富貴越來越遠。

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