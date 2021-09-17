【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隨著年終的節日購物旺季逐漸逼近，越南一延再延的防疫限制措施已經成為零售商的大麻煩，尤其是對那些相當倚賴在當地製造鞋類和服裝的零售商。

這促使華爾街研究公司BTIG在上周調降Nike的股票評級。BTIG表示，這家運動鞋製造商自上次發布財報後就存在嚴重的生產問題。當Nike在下周四盤後公布上季財報時，其面臨的供應鏈挑戰料將成為熱門話題。

遭遇這個大麻煩的零售商不只有Nike。根據最近市場上的消息和評論，其他許多零售商所面臨的供應斷鏈風險也已經升高，他們一直在等待越南的生產線復工。這些困難甚至促使一些公司重新考慮將產能從中國轉移到越南的決定。

本周一越南當局宣布其商業中心、也是該國疫情震央的胡志明市，現行的防疫限制措施延長兩周。根據這些規定，當地工廠必須遵守要工人留在廠區或完全停工的規定。越南北部的防疫規定則不如南方嚴格。

部分零售商認為這個壓力可望緩解。加拿大體育休閒服品牌露露檸檬（Lululemon）表示，公司預期其越南廠將在9月中旬起分階段重啟。

美國高檔家具連鎖店Restoration Hardware（RH）預計其位於越南南部的工廠將在10月重啟，希望到年底時產能可以拉高到滿載。由於生產放緩，加上運輸時間拉長和運輸成本升高，RH已經推遲部分新產品的推出，並延後寄送秋季目錄。

目前許多企業正在觀望這些限制措施和製造活動將如何發展，但隨著年終旺季到來，情況可能會變糟。

除了越南防疫措施帶來的阻礙，零售業還面臨著其他遲遲無法解決的供應鏈問題，包括貨櫃短缺、塞港和卡車司機有限等。一些在過去幾年為了實現供應鏈多元化並避開關稅而將產能從中國轉移到越南的公司透露，他們正在將生產帶回去中國。

美國名牌鞋和時尚配件公司Designer Brands執行長Roger Rawlins上周在一場投資人會議上表示，另一位同業執行長告訴他，由於越南的生產放緩，6年的供應鏈布局在6天內就毀了。Rawlins表示：「當你想到每個人為離開中國付出的努力，而現在唯一可以買到貨物的地方之一就是中國，這真的很瘋狂，在這裡每個人都有如搭上了雲霄飛車」。

家具公司Lovesac財務長Donna Dellomo表示，該公司已將訂單從越南轉回去中國，以盡可能降低風險。

根據BTIG所做的分析，對越南曝險最大的零售商包括Ugg和Hoka母公司Deckers Outdoor、Michael Kors母公司Capri Holdings、哥倫比亞運動服飾公司（Columbia Sportswear,）、Nike、Coach母公司Tapestry、運動用品公司Under Armour，以及露露檸檬。

BTIG在報告中指出，越南的製造業問題可能不會在第三季造成太大影響，預料在第四季這個節日旺季將造成較大的衝擊，且可能一直持續到明年上半年。

BTIG估算Nike去年在越南生產約3.5億雙運動鞋，而受到停工停產影響，今年Nike的運動鞋產量可能不會超過1.6億雙。

Nike拒絕對此發表評論，該公司正處於發布財報前靜默期。

(時報資訊)