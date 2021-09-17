大陸房地產巨頭恆大集團深陷債務危機，負債高達3040億美元（約台幣8.4兆元），引發外界憂心恐成為大陸版雷曼風暴。財信傳媒董事長謝金河表示，恆大投資人衝到深圳恆大總部要求還錢，原來這不是買恆大地產的住戶，而是把錢存在恆大的理財投資戶，這個情況有點像1989年在台灣吸收高利鴻源地下投資公司，當年鴻源要角於勇明、沈長聲和劉鐵球以高利吸金，超槓桿操作手法，很可能在全中國上演。

謝金河在臉書發文指出，最近恆大系4家公司股價跌不停，恆大剩2.52港元，恆大物業跌至3.93港元，恆大汽車市值一度超過7077億港元，股價掉到3.24港元，剩344.84億港元，全部恆大系4家企業，加起來市值剩1208.6億港元，但相對於超過2兆港元的負債，恆大再怎麼救也沒有用。他認為，這幾天，恆大的大小股東用力賣股票，因為速度太慢，就像前年華映下市般，股價最後變成壁紙。

「現在從恆大現出的第一張骨牌，接下來應該是潘石屹的SOHO中國，這兩天股價跌破2港元，然後是曾慶紅侄女的花樣年，再到孫宏斌的融創中國。當年樂視網的賈躍亭跑掉，出來接手的，一個是許家印，一個是孫宏斌，恆大的投資人上街頭，昨天融創中國的投資人也出來了。融創的股價從49.55港元跌到6.26港元，市值剩720.7億港元，而融創的債務1.103兆港元，這是第二個許家印。」

謝金河認為，在房地產上升波，槓桿操作愈大，事業版圖像八爪魚般滾大，一旦房價到頂，撐大的債務，相對於不斷縮水的市值，最後一定土崩瓦解，神仙也難救。先前，他提到，中國將面臨90年代的台灣病，很多人看不懂，現在從恆大系，孫宏斌的融創中國，一家接一家上演，中國房地產壓力也會接踵而至，最後會影響內需消費。

(時報資訊)