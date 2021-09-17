嘉義市近年房市熱絡有目共睹，根據全國不動產企研室觀察實價登錄資訊，發現多筆搶在房地合一2.0上路前的「炒短線」交易，短短數個月內就轉手套利，如友愛商圈兩大指標社區「寶格湛」、「大高巢/夢幻家」，最短4個月內轉賣賺75萬，更出現6個月短線獲利180萬交易，即便需課高額稅率，投資報酬率仍相當不錯。

全國不動產總經理藍怡婷表示，房地合一2.0版拉長「短期交易」重稅期，由持有1年內出售課45%延長至2年內，並將持有逾1年、未滿2年課35%規定，拉長為持有逾2年、未滿5年，讓不少原本想投資2年、僅課徵20%稅率的投資客打退堂鼓，如近期嘉義投資客不到1年內就售出，願意被課高達45%的重稅，就是可能受到新稅制以及疫情影響，認為短線獲利出場先入袋為安，資金也才能靈活運用。

觀察嘉義市實價登錄資訊，「寶格湛」2筆短線獲利交易都是持有4個月，24.53坪3樓戶在今年1月以485萬元買進、於5月以560萬售出，獲利75萬元；34.14坪5樓戶在去年12月以580萬元持有、於今年4月以650萬元轉手，賺到70萬元價差。「大高巢/夢幻家」也出現2筆炒短線交易，33.66坪6樓戶在去年11月以370萬元買進、今年5月以550萬元脫手，短短6個月就賺了180萬元，獲利最為亮眼；而1樓9.95坪物件也有8個月小賺63萬元的紀錄，報酬率也不差。

表、嘉義知名社區「短線」實價登錄交易 ​

全國不動產嘉義港坪店店東侯新一指出，友愛商圈位嘉義市西區，商家林立、生活機能便利，並有多所學校環繞，其中「寶格湛」位友孝路、興達路口，是嘉義市少見的新大樓社區，屋齡約1年，共102戶；而「大高巢/夢幻家」位友愛路、友孝路，屋齡約21年，也是在地知名大型中古社區。

侯新一分析，由於現在低總價市場當道，過去嘉義以透天為主力交易產品，近來則逐漸以大樓成交特別佳，這幾年房價大幅上漲，只要轉手幾乎都有不錯的獲利空間，目前嘉義市中心新案每坪房價來到24~27萬元，甚至有開出3字頭的建案，「寶格湛」、「大高巢/夢幻家」因1字頭單價相對低，且社區戶數多、交易量大，特別受到市場矚目，交易熱絡。

不過，侯新一提醒，這些短線交易雖然看似獲利數字亮眼，但扣掉45%重稅與其他成本支出，真正的投資報酬率沒有想像中高，而嘉義房市剛性買盤強，在房地合一2.0上路後，預計炒短線的交易應該會呈現收斂，不動產買賣將轉向長線持有，有助市場更健康。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則認為，近期資金外溢明顯，六都之外低基期區域也有相當表現，不過由於某些縣市基本面能見度不高，很容易在短線套牢，建議轉進外地的投資人還是逢高獲利了結，避免不可預期的風險。

(時報資訊)