【時報記者任珮云台北報導】根據cleantechnica統計至7月底，全球電動車銷量破300萬台，同比年增率高達153.8%，銷量成長逾倍，傳統燃油車成長量則相對停滯。中信投信表示，全球新能源車與燃油車今年成長率呈現明顯分歧，突顯零碳商機正翻轉世界。

自2021下半年以來，台股已有3檔搭上電動車概念ETF分別為：國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）、中信綠能及電動車（00896）。其中，國泰智能電動車ETF屬於海外股票型ETF，追蹤指數為ICE FactSet全球智能電動車指數，成分股30檔；富邦未來車也是海外股票型ETF，追蹤指數為MSCI ACWI IMI精選未來車30指數，成分股30檔；中信綠能及電動車是國內股票型ETF，追蹤指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠能及電動車指數，成分股50檔。

中信綠能及電動車ETF(00896)經理人張士琳指出，車用晶片供應問題將在9月下旬逐步改善。隨供應鏈塞車問題緩解，加上第四季為傳統汽車旺季，車廠預料將加大促銷力度，台股電動車供應鏈第四季營利表現備受期待。

特斯拉預計將於2022年增建新廠，將挹注台灣相關零組件廠營運動能。特斯拉外的傳統車廠、科技業龍頭相繼踏入電動車製造行列，則有利鴻海領軍的MIH聯盟，其有望解決傳統汽車的三大痛點：開發成本高、開發期長、資源不足，目前已吸引高達1821成員加入，廣及53個國家、地區，供應鏈目標客戶橫跨老牌車廠與科技大廠，未來甚至有望與Apple Car合作，未來可快速將台廠供應鏈打入國際電動車廠。建議投資人可留意台股電動車供應鏈的布局機會。

張士琳指出，全球電動車正進入戰國時代，中國、歐洲電動車銷售明顯成長外，美國作為全球汽車主要消費國之一，電動車領導廠商特斯拉出廠輛數持續增長外，包括通用、福特也積極推出新款電動車，加上政策面全面推動購置補貼，及公共領域電動化等，美國電動車銷售亦急起直追，成為全球電動車銷量翻倍的推手。

(時報資訊)