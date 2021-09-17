【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數210.73點，漲1.12點；總計352家漲、265家跌、103家持平；委買5797191張、委賣3679312張；總成交值329.23億元。

(時報資訊)

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