【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17347.09點，漲68.39點；總計441家漲、368家跌、147家持平；委買24235758張、委賣16302518張；總成交值1439.18億元。

(時報資訊)

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