Supermicro（美超微）為企業級運算、儲存、網路解決方案和綠色運算技術等領域的全球領導者，17日宣佈為 Supermicro 機櫃隨插即用雲端基礎架構，推出免費的遠端存取測試和驗證計畫JumpStart。

Supermicro機櫃隨插即用雲端基礎架構解決方案，減免了設計和部署自訂內部雲端解決方案的負擔，具備預先配置、預先驗證的機櫃級全方位配置，包括伺服器、軟體、儲存、網路和服務，打造世界級的雲端基礎架構。藉由Supermicro JumpStart 計畫，使用者可以在部署前，先對雲端解決方案上的工作負載執行遠端存取測試和驗證。

雲端託管的成本上升，讓越來越多客戶感到負擔加重，因此許多人希望將雲端工作負載遷回成本較低的內部基礎架構。儘管如此，他們還是想要避免建置自訂內部解決方案的負擔。Supermicro 與 RedHat、Intel 合作推出統包式解決方案，讓客戶不用花上數週或數個月時間，只要短短幾天即可建立可擴展的雲端基礎架構。基本配置可以直接購買，也可按月支付約 3,000 美元來租借1。固定費用模式省去了無法預測的使用費用，因此用得越多，省得就越多。

Supermicro 總裁暨執行長梁見後（Charles Liang）表示，Supermicro 機櫃隨插即用雲端基礎架構計畫，為現今的企業提供截然不同的成本和效能效率。現成、組裝完備、經過驗證的機櫃系統，包括軟硬體在內，可實現快速部署並加快系統上線速度。此計畫可以讓客戶省下時間和設計工作。我們最新的 JumpStart 計畫運用 Intel CPU、Intel Optane 持續性記憶體、全快閃 NVMe 儲存裝置和 100GbE 網路傳輸，提供世界級的效能。藉助 RedHat OpenShift Container Platform 和 JumpStart 免費遠端存取測試和驗證配置，客戶可以立即開始遷移至高效、可擴展的內部部署雲端。

Supermicro JumpStart 配置是 Supermicro 機櫃隨插即用雲端基礎架構解決方案完整產品組合的入門級選項，包括額外的效能、模組性、高容量和各種極致的設計。這些統包式解決方案包括機櫃、佈線、電源和散熱基礎架構，可簡化解決方案的大規模部署作業；支援數百個執行個體和容器，使得總體擁有成本 (TCO) 相較於雲端託管可降低最多 70％。

Red Hat 副總裁暨核心雲端平台總經理 Joe Fernandes 表示，Red Hat OpenShift 是業界領先的企業級 Kubernetes 平台，可在任何基礎架構之間提供更高的一致性，以更完善地建置、部署和管理大規模應用。藉由結合 OpenShift 的強大能力、Intel 的處理器和 Supermicro 的雲端基礎架構解決方案，用戶可以降低成本，不僅可支援當前各種工作負載需求，也可因應未來增長的高精密系統需求。我們很高興能與 Supermicro 和 Intel 合作，為開放式混合雲端的客戶提供支援。

Intel 全球資料中心業務部企業副總裁 Rose Schooler 表示，Intel 與 Supermicro 攜手合作，推出搭載最新 Intel Xeon 處理器、配置完備且隨時可用的系統叢集，以用於測試創新軟體解決方案。我們內建 AI 加速器的第三代 Intel Xeon 可擴充處理器，可支援新型應用的開發，並提供出色的效能。」透過 Supermicro JumpStart 免費遠端試用計畫，Supermicro 客戶可以立即開始為其應用進行驗證和基準測試，獲得解決方案的實際操作體驗。參加本計畫既方便又快速。感興趣的單位可以在 Supermicro JumpStart網頁註冊，並透過安全的入口網站試用解決方案。

(時報資訊)