因疫情嚴峻而延後的房市推案出籠，據591調查，全台928檔期推案量直逼6,000億，共推出12個百億級大案搶市，檔期推案量增集中在前陣子疫情嚴峻的北北桃三都，其中台北市倍增至千億，過去房市熱的新竹、台南推案量腰斬。在北台灣爆量演出下，全年推案量可望站穩兆元大關。

根據591市調顯示，今年全台928檔期推案量約5,863億元，較去年同期增5%，創五年同期新高，一掃疫情陰霾，值得注意的是，這波檔期全台就有12個百億級超大案推出，重量級大案齊發，近年少見。

包括元利、亞昕、新美齊、大同集團旗下的尚志資產、江陵、名軒、森原等建商在雙北市都有推出百億級個案，威均機構在桃園青埔推出「威均青塘園」、「威均帝璽」二個百億級大案，遠雄、由鉅在台中，興富發集團的齊裕營造在高雄亦分別推出百億案，大案競相推出，炒熱檔期房市。

不過，928檔期推案爆量，明顯集中在北台灣，北北桃三都推案量均破千億元，台北市在16個規模30億級的建案公開下，推案量達1,029億元，較去年同期倍增；新北市在遞延性剛性買盤加持，推案量逾1,700億元，如板橋區周邊、新店央北、淡海新市鎮、土城暫緩等地，都有逾百億案量釋出；桃園在青埔特區500億案量公開銷售下，合計也有千億案量推出。

591新建案指出，疫情影響，建商推案一延再延，隨著防疫措施逐漸鬆綁，疫情相對嚴峻的北台灣，建商信心回穩，趁勢大舉推案，帶動案量飆高，新北、桃園推案量均較去年同期增加約一成，第四季後勢看旺，預估全年全台推案量有機會站穩1兆元大關。

不過大台北以外，台南因去年同期推案基期高，近期又適逢豪雨、營建成本上漲；新竹則因爭議頻傳成政府打炒房重點地區，建商態度保守，導致928檔期量縮。

(時報資訊)