藝人澎恰恰去年宣布欠下2.4億巨債破產，如今被龐大債務壓到喘不過氣，「直播天王」連千毅伸出援手，開出1900萬誘人年薪邀約直播合作，不過澎恰恰卻緊急發出聲明，否認兩人達成合作協議，對此，連千毅隔空喊話：「我是在幫他想辦法解決問題，不需要蹭他。」

連千毅透露開出1900萬薪資，要幫助澎恰恰度過難關，更透露2人日前在公司徹夜長談，聊到凌晨五點，準備要正式合體聯播，不過澎恰恰卻緊急發出聲明否認此事，強調兩人碰面僅單純會談，並沒有達成任何協議與簽約，反倒讓債主誤以為自己有了巨額收入，紛紛上門討債，造成他和家人很大困擾，更於臉書發文：「關於這陣子的事件，明天（17日）會有記者會公開跟大家說明，謝謝大家最近的關心與支持。」

看見澎恰恰發聲明，連千毅深夜開直播做出回應，表示自己在替他想辦法解決問題，更強調現今在直播界，也只有自己能開出這樣的價錢和待遇，甚至允諾要幫忙成立募款專戶，此外，更還原當天兩人見面狀況，表示澎恰恰曾擲筊問神明兩人合作會不會賺到錢？結果連續出現2個聖筊，奠定合作契機。

連千毅也隔空喊話澎恰恰放下身段，強調自己是在幫他想辦法解決問題，憑自己的知名度不需要蹭他，即便得知澎恰恰發聲明否認，仍展現高EQ氣度，親自在澎恰恰臉書留言：「澎哥，加油。」

(時報資訊)