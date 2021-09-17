行政院26日公布完整振興五倍券方案，去年（2020年）大獲好評的動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券等也確定回歸，除此之外，交通部再加碼推出「國旅券」、原民會推「i原券」、經濟部推「好食券」、國發會也推出「地方創生券」，初步規劃各部會加碼票券合計超過1300萬份，採單一平台登記參加抽籤，另外公股銀行與中華郵政也會有相關加碼方案。

8大加碼券懶人包一次看：

一、動滋券

體育署今年推出動茲券2.0，面額500元將抽出200萬份，民眾9月22日至10月29日可在五倍券官網登記勾選動滋券，每周會抽出50萬份，預計每周四上午抽籤，下午5點通知中獎名單，抽籤時間為10月14日、10月21日、10月28日和11月4日，使用期限從2021年11月1日至2022年6月30日為止。

抽到後仍在在動滋網領取，中籤者只要在動滋網輸入身分證字號、抽籤登記之手機號碼和出生月日，接著輸入動態簡訊驗證碼即可領取動滋券QRcode，教育部規劃動滋券集中使用在「做運動、看比賽」的服務事業，像是運動健身課程、運動場館、路跑活動，登山活動，以及觀看中華職棒、職籃賽事等。

二、藝FUN券

＞發行面額與數量

藝FUN券每份面額600元，共發行300萬份，包含數位240萬份、紙本60萬份。

＞使用範圍

文化部表示，藝FUN券可使用於博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券電商平臺等。

＞開放登記日期

藝FUN券將於9月22日起開放登記

三、農遊券

農委會透露，主委陳吉仲著手研議新一代農遊券，討論是否比照去年，去年農遊券面額為250元、使用率近9成，掀起各地農會超市搶購風潮，今年的農遊券會朝向配合五倍券來規劃，研擬與五倍券結合使用，提高五倍券的數位使用率、活絡農業經濟。農委會輔導處表示，農遊券基本上會跟去年一樣透過網路登入取得。

四、客庄券

客家委員會再推出「客庄券2.0」，預計9月22日讓民眾開始登記，金額減為500元，不過卻提升份數，比去年的28萬份多出12萬份，預計11月開放使用，民眾可依實際消費金額扣款，只要持手機內中籤票券掃碼，不管是5元還是10元都可以使用。

登記方式與振興五倍券結合，民眾只要在共通平台領於振興券時，就可以參與抽籤，以及此次數位綁定將由共通平台統一辦理，提供全國民眾登記、抽籤、發送中獎簡訊。

五、國旅券

交通部今年配合振興五倍券，以「國旅券」針對觀光旅遊產業加碼，目前初步爭取20億元預算，規畫先發行120萬份，面額1000元，有關國旅活動產業都納入使用範圍，像是旅行社、旅宿業、觀光業等，會以「抽取」方式發放。

六、i原券

原民會推出的「i原券」，適用於手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家。

七、好食券

經濟部推出「好食券」使用範圍為餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等。

八、地方創生券

國發會推出「地方創生券」可用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡。

(時報資訊)