【時報記者林資傑台北報導】高雄銀(2836)16日召開法說會，受惠資產獲利結構調整效益顯現，2021年上半年稅後淨利成長16.58％至4.59億元、創同期次高。展望後市，該行將強化中小企業信保案件、持續提高活存比，並提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續穩健成長。

高雄銀2021年上半年淨收益20.76億元、年增9.48％，稅前淨利5.13億元、年增達11.61％，稅後淨利4.59億元、年增達16.58％，創下僅次於2001年的同期次高，每股盈餘（EPS）0.41元，為2003年以來近18年同期高點。

其中，高雄銀上半年利息淨收益13.72億元、年增6.72％，手續費淨收益2.55億元、年增達22.43％，財務操作淨收益4.27億元、年增達12.07％。淨利差自去年底的0.99％升至1.01％，存放利差則自去年底的1.28％升至1.32％。

高雄銀截至6月底存款平均餘額2337億元、年增88億元或3.91％，活存比自去年同期46.51％提升至50.62％。放款平均餘額1773億元、年增38億元或2.19％。逾放率自去年底0.3％降至0.28％，備呆覆蓋率自382.6％升至463.98％。

高雄銀總經理徐翠梅表示，今年以來持續調整資產獲利結構，追求穩定成長、致力改善體質，未再參與信用風險較高的中國大陸聯貸案，整體收益結構優化帶動淨收益及稅後淨利逆勢成長，資產品質顯著改善、創近年最佳紀錄，未受國內疫情升溫影響。

展望後市，徐翠梅表示，未來將觀察疫情變化與景氣復甦腳步，在兼顧授信品質前提下，強化中小企業信保案件，並持續提高活存比，以降低資金成本。同時，致力提升手續費收入及財務操作績效、並強化數位版圖布局，以追求獲利持續穩健成長。

(時報資訊)

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