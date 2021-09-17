3M宣布加入水資源恢復力聯盟 (WRC)，在持續致力於幫助全球近 20億生活在缺水環境中的人們的承諾上又前進了一步。3M 計劃在未來 20 年投資 10 億美元以達成其環境目標。

3M 執行長Mike Roman表示，3M加入水資源恢復力聯盟 (WRC) 領導委員會及聯合國全球盟約的「CEO水資源管理倡議（CEO Water Mandate）」，3M 將致力於保護世界淡水資源並達成淨正面的水資源影響。3M還將推動正在進行的工作，以改善環境並在全球打造更光明的未來。

2020 年，3M 評估了在全球水資源極度緊張/稀缺 的16個生產基地，包括法國、印度、墨西哥、西班牙、泰國、土耳其和美國。評估後，開始針對這些地區生產基地最新情況進行了解，也應用於新建造的生產基地，這些工作一直進行到2021的上半年。

3M還在全球主要生產基地設置水資源相關技術應用科技，以減少用水量並改善水質。

例如，美國阿拉巴馬州迪凱特（Decatur）的 3M生產基地安裝了一個非接觸式冷卻水系統，將工廠的進水基礎設施連接到當地公用事業。這使工廠從田納西河使用的水量減少了 95％ 以上。

3M 計劃在未來 20 年投資 10 億美元以達成其環境目標，包括承諾到 2023 年底在其最大的用水設施中安裝最先進的水淨化技術，並在2024 年底全面使用。

這些資金建立在 3M 為 2020 年環境目標專案撥款約 5500 萬美元的基礎上，其中包括減少廢物和污染控制計劃，例如減少用水量和水質改善設備、洗滌器、密封結構、溶劑回收單元和熱氧化劑。

(時報資訊)