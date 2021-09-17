未成年人施打疫苗將於9月23日從高中生開始依年齡往下施打，儘管，外界對BNT疫苗有較高的評價，認為是最安全的，部分家長及孩子仍存有疑慮，擔心施打後帶來風險，兆豐保險提醒，家長在幫子女投保疫苗險時應要留意二件事：一、投保時間；二、保單內容。

兆豐保險呼籲民眾購買疫苗險的時機至少要在接種疫苗的前一天，因為疫苗險屬於健康保險，當天投保的生效日在當天晚上12點，所以打疫苗當天才投保，保障期間是在接種疫苗的隔天凌晨才開始計算，這會造成該劑施打後若出現狀況將不在保障範圍內。

兆豐保險說，過去接種疫苗常有「不良事件」、「不良反應」的爭議，「不良事件」是泛指疫苗接種後，身體所出現負面的症狀或疾病，但未必與疫苗接種有直接的因果關係，可能只是剛好出現在疫苗接種後的巧合，也就是說「不良事件」與「疫苗接種」雖然在時序上有關聯性，但兩者間不一定有因果關係；而「不良反應」則是指接種疫苗後發生的有害反應，且與接種疫苗具有合理的因果關係。

兆豐保險說，綜上，「不良事件」在理賠上的認定比較寬，以台灣為例，每打100萬劑疫苗會大約會發生570件的「不良事件」及2.3件的「不良反應」，而該公司的疫苗險理賠「不良事件」，對子女比較有保障。

根據兆豐保險統計，因施打疫苗而住院的天數大多為3~8天，占全部理賠申請的73％，但住院超過10天以上的佔比也高達22％，可見接種疫苗後，身體可能出現的負面反應不容小覷，也有個案在醫院接受治療長達31天才出院，所幸有保險理賠，才能讓這些民眾無後顧之憂在醫院接受治療，無須為住院的高額費用煩惱。

兆豐保險表示，疫苗險不只提供子女接種疫苗28天內的住院費用，且每天定額給付住院保險金為3仟元，若入住加護病房或負壓隔離病房還有加倍給付，如情況嚴重不幸導致死亡，則有定額30萬元的殯葬費用補貼；此外，也不限施打劑數，家中有年滿12歲就可透過網路投保疫苗保險，短短幾分鐘，從投保到電子保單出單都可線上完成，數位化的投保流程快速又安全，保費親民，且全程零接觸，防疫好安心。

(時報資訊)