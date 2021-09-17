外媒引述消息人士說法指出，景順（Invesco）正與道富銀行（State Street）資產管理事業洽商合併事宜。儘管目前談判結果仍未定，但以道富該事業管理將近4兆美元資產來看，這可能是近年來金融業最大規模的交易之一。
道富是全球重量級託管銀行，提供其他投資管理商會計與行政服務。該公司自家投資事業道富環球投資管理（State Street Global Advisors）則為ETF領導銷售商，也是此類低成本投資架構的開創者。
景順則監管1.5兆美元的資產，同時也管理龐大的ETF事業，該公司目前市值約110億美元，道富市值約320億美元。
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