【時報記者張漢綺台北報導】曜越(3540)前8月合併營收為31.18億元，年減9.66%，曜越Pacific PR32-D5水箱幫浦組和Pacific PR12-D5 Plus水箱幫浦組全球正式上市，曜越表示，下半年營運還是要看顯卡供給狀況，希望新產品能為營運添動能。

曜越以散熱器產品起家，之後再跨入機殼、電源供應器及記憶體產品，並以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家，公司新推出的Pacific PR32-D5水箱幫浦組和Pacific PR12-D5 Plus水箱幫浦組為Pacific PR系列的新成員，一個帶有RGB燈效功能，另一個則沒有；不管是想要為系統增添亮點，或是推崇簡約至上的玩家都可根據喜好選擇搭配Pacific PR32-D5水箱幫浦組或Pacific PR12-D5 Plus水箱幫浦組來享受組裝水冷的樂趣。

曜越表示，Pacific PR32-D5除了RGB燈效外，承襲了所有Pacific PR32-D5 Plus水箱幫浦組的產品特點，為Pacific PR22-D5的全新升級版本，此款新品外觀特別以黑色及銀色設計，可完美搭配曜越鋼影TOUGHFAN系列風扇，尤其適合冷色調的系統或者喜歡簡單設計的玩家，高效能強力幫浦讓水冷液能夠以更快的速度流動，進而提升系統降溫的效率；此外，規格如Pacific PR32-D5 Plus水箱幫浦組一樣，Pacific PR32-D5水箱幫浦組也是曜越Pacific PR系列中現有的唯二最大容量水箱：高267 mm的水箱能容納400 ml的水冷液、最高能承受50 PSI的壓力。

再者，曜越Pacific PR32-D5帶來的便利性和靈活性也是其特色，通過旋轉360度的可旋式上蓋持續調整G1/4出入水孔洞的方向，玩家能很輕易地將水箱幫浦組裝機，特別是連接水管後仍可讓玩家輕鬆調整；玩家可根據需求選擇基本底座的站立式擺法，或者使用內附的扣具將水箱鎖在風扇上，兩種安裝方式讓玩家在組裝上更靈活。

顯卡及IC缺料問題干擾電子產業出貨，且運費高漲客戶出貨放緩，曜越8月合併營收3.04億元，月增1%，年減49.35%，累計前8月合併營收為28.14億元，年減3.93%。

(時報資訊)

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