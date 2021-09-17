【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在數名央行高層去年進行多次數百萬美元的股票交易，以及部分央行官員持有大量投資部位的消息曝光之後，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已經下令徹查央行在金融活動方面的道德規範。

此前麻州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）向聯準會12個轄區分行總裁發出信函，要求該國央行的最高層級官員採取更為嚴格的道德操守。她並呼籲每位聯準會總裁禁止每個轄區辦事處的高層官員持有和交易股票。

根據上周聯準會12位分行總裁提交的財務資訊，某些分行總裁在2020年的交易活動非常活躍，也有一些央行最高層級官員在沒有改變投資組合的情況下，持有的財務部位多達數百萬美元。

聯準會發言人表示，鮑爾已在上周做出指示，要求全面重新檢視聯準會高層官員在合法金融資產和交易活動方面的道德規範。

該發言人表示，鮑爾下令展開調查，因為美國人民的信任對於聯準會能否有效執行其重要任務至關重要，這次的審查將有助於確定進一步收緊這些規範和標準的方法。理事會將視情況更改規範，任何變革都將納入「聯準銀行行為準則」（Reserve Bank Code of Conduct）中。

根據上周公布的文件，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）去年對蘋果、亞馬遜和達美航空等多檔個股進行多筆價值超過100萬美元的交易。

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）則持有4檔不動產投資信託基金（REIT），並進行了數筆類似的地產基金和證券買賣。此外，他亦持有輝瑞、雪佛龍和AT&T股票。其投資金額介於數萬到數十萬美元之間。

(時報資訊)