【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數209.98點，漲0.37點；總計284家漲、298家跌、95家持平；委買5567325張、委賣3496408張；總成交值231.87億元。

(時報資訊)

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