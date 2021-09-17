【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17282.39點，漲3.69點；總計336家漲、424家跌、159家持平；委買23216783張、委賣15253126張；總成交值982.54億元。

(時報資訊)

#台股 #集中市場

延伸閱讀