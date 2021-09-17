【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】除了成本費用日趨增加外，再加上日本政府出資補貼，許多日企趁著中國大陸近日大力整頓陸企之際，紛紛選擇在東南亞各地或印度落腳。但中國大陸有完整產業鏈優勢，又讓這些外商捨不得出走陷入長考之中。

　距今30年前，東芝剛在大連設廠時，日本還是亞洲地區貿易與製造的佼佼者。不過物換星移下，現在已不可同日而語。2019年時，日本跟韓國與台灣之間的貿易量是3900億美元，但中國大陸卻是9350億美元，足足多出近2.5倍。

至於薪水方面，中國大陸勞工每小時的鐘點費已漲到約6.2美元，已是改革開放以來的10倍之多。按比例來說，雖然只是日本國內薪資的4分之1，但卻是泰國勞工的兩倍。回溯至2008年時，中國大陸的時薪還只跟泰國一樣平起平坐。

　除生產成本愈來愈高以外，日本企業大舉出走中國大陸移往東南亞地區，也與最近許多陸企遭大力整頓有關。

　其實，早從2012年開始，日本人直接在中國大陸投資就與日俱減，但在印尼、泰國、越南，甚至於南亞的印度，卻看見愈來愈多日商。以東芝來說，就是要用亞洲各地的產能來彌補從中國大陸撤出的不足。而目的只有一個，就是減少對中國大陸的的依賴性。

　像日本小型電子公司OKI也宣布，將棄守位於深圳有20多年歷史的工廠，不再當地製造印表機，生產線將全部轉到泰國。不過，由於中國大陸有完整的產業鏈結構，就製造與經營層面來說，都較有便捷優勢。因此，還是有很多日企選擇會留在中國大陸。

　根據有官方色彩的日本貿易振興機構(JETRO)在2020年的調查，僅8%日企表示將減少或撤走自己在中國大陸的工廠。以東芝來說，就算出走到東南亞，在大連還是保有幾條產線。

　即使一些外商說自己有多愛國，也不會想要一刀切斷與中國大陸好不容易建立起來的關係。不過，若企業想要樽節開支與確保貨源的話，中國大陸已不再是首選，因其他亞洲國家已取而代之了。

(時報資訊)

#勞工 #生產成本 #生產線

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