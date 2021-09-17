【時報-盤中焦點股】1.富邦媒(8454)：8月獲利年增逾7成、EPS 1.25元，Q4旺季可期，昨外資擴大買超226張，帶動股價漲逾3%。
2.百達-KY(2236)：獲星、港AI機器人訂單，今人氣匯集，激勵股價一舉突破30關、漲約8.5%。
3.聯嘉(6288)：投信力挺不退、電動車題材再起，盤初觸及漲停，飛過季線，但上檔賣壓不輕。
4.裕隆(2201)：電動車催油門，昨本土法人聯手買超2688張助陣，今早股價續漲近6.5%。
5.可成(2474)：庫藏股出動，股價脫魯，一度大漲7%。
6.盟立(2464)：訂單排到明年底，基本面無虞，結束修正再攻高2%，成功站回所有短均。
7.金像電(2368)：外資、投信連買超3天，回檔幅度有限，早盤走高再站回70元。
8.嘉澤(3533)：外資連買7日，股價回檔幅度有限，盤初上彈2%拚回5日線。
9.亞泥(1102)：礦權展延案上訴遭駁回，股價中槍下跌3%。
10.皇鼎(5533)：5950萬元購入新北不動產，有土斯有財，大漲3%、創2個月來高價。
11.美利達(9914)：Q4傳統旺季無虞，低檔買盤進場支撐股穩於5日、10日線，走高逼近290元。
12.上銀(2049)：營運續看旺，吸引買盤相挺，盤初走揚2%，兩日填權達陣。
13.大同(2371)：獲外資及投信連2買，早盤急拉鎖漲停，攻上逾2年半高價，委買張數高掛5萬張排隊。
14.長聖(6712)：雙喜臨門，新藥與特管辦法同時獲准，早盤歡慶彈漲3%，站穩五日線。
15.統振(6170)：三大事業營運勇，Q3展望審慎樂觀，今放量衝高4%，收復40元及各短均線。
16.再生-KY(1337)：油價續揚等產業利多，加上外資連5日買超，早盤衝上7.83元漲停，維持逾9%漲幅。
17.精英(2331)：料況好轉，出貨可望增溫，多方點火，股價觸及26.25元漲停價，登波段新高價。
18.愛普(6531)：股票面額變更，期活絡交易，晨盤翻紅上揚漲近4%。
19.新唐(4919)：看好MCU市場持續火熱，供需缺口恐一路持續到年底，早盤走揚漲逾2.5%。
20.陽明(2609)：中華信評將評等展望調為正向，股價上攻逾3%。
21.萬海(2615)：中華信評點讚，投信轉買超力挺，晨盤上漲逾2.5%。(編輯整理：李慧蘭)
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