【時報-台北電】周五A股三大指數集體開低，石油開採板塊跌幅居前。滬指報3595.27點，跌0.33%；深成指報14224.61點，跌0.24%；創指報3124.32點，跌0.14%。
電力股開盤繼續走強，浙江新能漲停，福能股份、內蒙華電、中閩能源、嘉澤新能等跟隨走高。光伏板塊拉升走高，太陽能、豫能控股漲停，晶科科技、嘉澤新能、林洋能源等衝高。煤炭股捲土重來，平煤股份率先漲停，兗州煤業再創新高。氟化工概念股異動，深圳新星漲停，永太科技、濱化股份、中礦資源、豐山集團等跟漲。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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